РИАМО - 19 июл. В подмосковном Клину руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления – сокрытии свыше 8 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Генеральный директор коммерческой организации, зная о наличии задолженности по уплате налогов на общую сумму более 27 миллионов рублей, совершил сокрытие денег возглавляемой им фирмы, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, сборам и страховым взносам. В общей сложности он сокрыл более 8 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

Запланировано проведение допросов подозреваемого и свидетелей, а также назначение необходимых судебных экспертиз, заключается в материале.