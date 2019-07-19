РИАМО - 19 июл. Июль 2019 года в Москве выдался весьма дождливым, однако эксперты уверяют, что, несмотря на каждодневные ливни, норма по осадкам выполнена всего на 50-70%, сообщается на сайте «Метеоновости».

В среднем в июле выпадает 85-95 миллиметров осадков — этот месяц считается самым дождливым в московском регионе. Обычно дожди приходятся на половину дней месяца.

«Но год на год не приходится: в 2008 году количество осадков в столице превысило 180 миллиметров, а в 2014 году выпало всего около 5 миллиметров», - говорится в материале.

Несмотря на почти каждодневные дожди, на 19 июля 2019 года месячная норма по осадкам выполнена лишь на 50-70%.

По расчетам специалистов, дождливая погода в столице сохранится до начала следующей недели, когда количество выпавших осадков в Москве в среднем достигнет нормы.

Прогноз погоды на вторую половину лета 2019: вернется ли жара в Москву>>