РИАМО - 19 июл. Совет по правам человека при президенте РФ призвал Избирательную комиссию Москвы зарегистрировать всех кандидатов, сдавших надлежащее количество подписей, сообщается на официальном сайте СПЧ.

«В результате проверки достоверности подписей избирателей, собранных кандидатами в Московскую городскую думу, избирательные комиссии заявили об основаниях для отказа в регистрации ряду кандидатов. При этом процедуры проверки остаются непрозрачными и закрытыми для общественного контроля», — говорится в заявлении председателя СПЧ Ильи Шаблинского.

Председатель добавил, что в СПЧ поступили обращения людей, в которых указывается, что их подписи в поддержку регистрации конкретных кандидатов были безосновательно признаны «недействительными» или «недостоверными».

Он подчеркнул, что законодательство Москвы о выборах содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных.

В СПЧ считают, что таким образом может игнорироваться воля избирателей, которые ставили свои подписи за кандидатов.

«Представляется, что данные нормы могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации», — отметил Шаблинский.

В заключение он добавил, что справедливым представляется решение зарегистрировать всех кандидатов, сдавших нужное количество подписей. Решающее слово при определении состава Московской городской думы принадлежит избирателям.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.