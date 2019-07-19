РИАМО - 19 июл. В подмосковном Лыткарине трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, следователи выясняют обстоятельства происшествия, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 18 июля.

«Предварительно установлено, что мать мальчика мыла в квартире окна. Когда она отлучилась в ванную комнату, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже через москитную сетку. Мальчик госпитализирован в больницу с ушибами», — говорится в сообщении.

Следственный отдел по городскому округу Люберцы проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следователи напоминают родителям, что нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.