РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске с 22 по 28 июля проведут областной профилактический рейд «Тахограф», в ходе которого будут проверять, нарушают ли водители грузопассажирского транспорта режим труда и отдыха, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На территории обслуживания Госавтоинспекции Подольска за полгода произошло 4 ДТП по вине водителей автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и зарегистрированных в горокруге, рост составил 33%.

«Анализ причин и условий совершения данных ДТП указывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, с 22 по 28 июля на территории Подольска будет проводиться областной профилактический рейд «Тахограф», – говорится в сообщении.

В ходе рейда будут проверять грузопассажирский транспорт с целью выявления и пресечения фактов нарушений режима труда и отдыха, а также соблюдения правил дорожного движения.

Всего за первое полугодие 2019 года на дорогах Московской области по вине водителей грузового и пассажирского транспорта совершено 268 ДТП, в которых 35 человек погибло и 333 получили ранения различной степени тяжести. За аналогичный период 2018 года произошло 237 ДТП, в которых погибло 24 человека и 297 получили ранения различной степени тяжести.