РИАМО - 19 июл. По предварительным данным, причиной задымления в кабине пилотов самолета авиакомпании «Северный ветер» в «Шереметьеве» стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов-авиационных техников предварительно установлено, что причиной авиационного события является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон», — говорится в сообщении.

Следов возгорания на борту не обнаружено. Агрегаты воздушного судна признаков повреждений не имеют. Угрозы для здоровья пассажиров в результате происшествия не было. У пассажиров не зафиксировали признаков удушения и отравления.

«Следует отметить, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Всем обратившимся была незамедлительно оказана психологическая и медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, по результатам проверки примут процессуальное решение.

В пятницу в 00:55 в международном аэропорту «Шереметьево» борт авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Москва – Ереван, прервал взлет на этапе разбега из-за задымления в кабине пилотов. На борту самолета находились 173 пассажира, они были эвакуированы по надувным трапам. В результате происшествия пострадали восемь человек, двоих доставили в больницу Химок, один из них госпитализирован.

Видео осмотра самолета, не вылетевшего из «Шереметьево» из‑за сигнала о задымлении>>