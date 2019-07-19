РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Общественники в Королеве выявили нарушения при вывозе мусора, по итогам мониторинга составлен акт, сообщается на странице общественной палаты в Instagram.

Общественная палата Королева провела мониторинг санитарного содержания контейнерных площадок для сбора мусора на соответствие новому экологическому стандарту, расположенных по адресам: улица Большая Комитетская, дом №16 и улица Ленинская, дом №2/6.

«Проверка показала, что площадки содержатся в неудовлетворительном состоянии со следующими нарушениями: на площадке по улице Большая Комитетская при пустых серых контейнерах имеются навалы мусора, нарушен график вывоза твердых коммунальных отходов, серые контейнеры стоят вне водонепроницаемой крыши; на площадке по улице Ленинская деформирован каркас и отсутствует водонепроницаемая крыша, нет бункера под крупно-габаритный мусор, имеются навалы смешанных отходов на бункерной площадке», – говорится в сообщении.

По итогам мониторинга составлен акт, который будет направлен региональному оператору для принятия мер.

Общественная палата держит вопрос санитарного содержания контейнерных площадок на контроле и продолжает проверки.