РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Неисправный фонарь, искривший при попадании влаги, отремонтировали в поселке Нахабино Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что освещение возле дома №30 в Волоколамском переулке не работает, а при попадании воды на провода воды появляются искры.

«Восемнадцатого июля проведен осмотр, факты подтвердились. Работа фонаря восстановлена», – ответил исполняющий обязанности начальника теруправления Нахабино Михаил Пшонкин.

Автор сообщения отметил проблему, как успешно решенную.