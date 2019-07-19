РИАМО - 19 июл. Полицейские задержали сотрудника фирмы, который систематически похищал продукцию столичной компании по производству пластиковых лотков для упаковки продукции, общая сумма похищенного составила более 20 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился генеральный директор предприятия, занимающегося изготовлением пластиковых лотков. По его словам, неизвестный в течение года похищал собственности компании – инвентаризация показала недостачу 282,9 тысячи пластиковых лотков. Материальный ущерб составил около 20,37 миллиона рублей.

«По месту жительства задержан мужчина 1965 года рождения, охранник ЧОП, который изобличен в том, что с сентября 2018 года по март 2019 года совершил хищение продукции, принадлежащей фирме», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемого поместили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.