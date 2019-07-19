РИАМО - 19 июл. В Таганском районе столицы сдали в эксплуатацию последний дом в составе ЖК «На Мельникова», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Четырехсекционному дому переменной этажности с подземной автостоянкой на 701 машино-место присвоили почтовый адрес: улица Мельникова, дом 3, корпус 1.

«Общая площадь квартир в здании составляет порядка 26,8 тысячи квадратных метров, нежилых помещений – 1,5 тысячи квадратных метров. Машино-места обустроены в двухуровневом подземном паркинге. Выдача ключей участникам долевого строительства начнется в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, с введением в эксплуатацию данного жилого здания реализация проекта перешла в финальную стадию.

«Полностью его завершить застройщик намерен до конца текущего года, после сдачи в эксплуатацию детского образовательного учреждения на 140 мест», – уточнила она.

Строительство ЖК «На Мельникова» ведется в рамках программы реорганизации московских промзон на территории, ранее принадлежавшей ЖБИ-5. Комплекс состоит из шести жилых корпусов и инфраструктурных объектов.