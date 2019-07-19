РИАМО - 19 июл. Газ проведен в 2 миллиона квартир на территории Москвы, столичные власти обеспечивают высокую надежность и безопасность газоснабжения населения, говорится в обращении мэра Москвы Сергея Собянина к участникам всероссийской конференции.

В пятницу в Москве проходит всероссийская конференция «Организационно-правовые аспекты контроля за эксплуатацией газового оборудования в жилых и многоквартирных домах».

«В Москве газифицировано порядка 2 миллионов квартир. Задача города - обеспечить высокую степень надежности и безопасности газоснабжения. Для этого мы реконструируем газовые сети и газораспределительные пункты, активно внедряем цифровые технологии», - зачитал обращение Собянина заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В обращении добавляется, что Москва готова обменяться опытом в данной сфере с другими регионами страны.

«Москва готова делиться опытом в модернизации коммунального хозяйства и создании эффективной системы контроля за надлежащей эксплуатацией многоквартирных домов, включая газовое оборудование. Нам, в свою очередь, интересен опыт коллег из других регионов страны», - заключается в обращении.