РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июл. На первом этапе реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах построят два подземных пешеходных перехода, они будут оборудованы пандусами, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Мы всегда стараемся уделять особое внимание маломобильным гражданам и создавать для них комфортные условия проживания. Два пешеходных перехода, которые появятся после реконструкции Октябрьского проспекта, будут оборудованы удобными пандусами», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что на первом этапе реконструкции запланированы работы на участке от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу с поворотом на улицу Волковскую.

«Количество полос движения увеличат с четырех до шести, построят путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская. Это позволит увеличить пропускную способность на 35%, средняя скорость движения составит 80 километров в час», – подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что для организации и обеспечения безопасности дорожного движения на Октябрьском проспекте установят три светофора и семь автобусных остановок. Завершить первый этап реконструкции планируют в 2022 году.