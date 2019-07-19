РИАМО - 19 июл. В Балашихе возле дома на улице Крупской обнаружили труп, по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 20-летний мужчина, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в ночь на 14 июля. Труп нашли около 03:00. Погибшему было 36 лет. Внешних признаков насильственной смерти не было. Предполагаемого преступника, 20-летнего мужчину, задержали.

«Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

18 июля возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание — 15 лет тюрьмы.