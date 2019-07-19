РИАМО – 19 июл. Авиаэксперт Александр Романов считает, что источник задымления борта авиакомпании «Северный ветер» в аэропорту «Шереметьево» находился внутри салона самолета, сообщается на сайте kp.ru.

В пятницу ночью в международном аэропорту «Шереметьево» борт авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Москва – Ереван, прервал взлет на этапе разбега. При рулежке на взлетно-посадочной полосе произошло задымление кабины передней части самолета. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Капитан ВС принял решение остановить борт и провести эвакуацию пассажиров и членов экипажа.

«Иногда бывает, что система кондиционирования воздуха начинает втягивать в салон дым, если что-то попало в двигатель. Но дело в том, что при взлете система кондиционирования еще не включена, значит, источник находился внутри салона», – сказал Романов.

По его мнению, в данной ситуации могут быть самые разные варианты: что-то произошло в электрической проводке, которая расположена по всему самолету, что-то задымилось у пассажиров – к примеру, телефон. Ограниченное пространство очень быстро может затянуть дымом, отметил эксперт.

«Командир принял верное решение. Главное, что все живы-здоровы. Давайте подождем несколько часов. Росавиация должна сообщить, что же все-таки произошло на борту», – отметил бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

В авиационных службах утверждают, что во время проверки технического состояния Boeing-737 перед полетом никаких технических проблем выявлено не было.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту «Шереметьево», в ходе которой будет дана оценка этому авиационному событию.

Следователи назвали предварительную причину происшествия — попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, при эвакуации пассажиров самолета восемь человек пострадали, из них двое госпитализированы в больницу города Химки.