РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Жители Королева собрали более 120 коробок с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области, коробки находятся в стадии отгрузки, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В конце июня на Иркутскую область обрушились дожди. В пик паводка максимальный уровень рек в области в несколько раз превысил критические отметки. Есть погибшие и пострадавшие. По инициативе общественной палаты Королева при поддержке международного благотворительного фонда «Окно в мир» и администрации города с 4 июля по 9 июля в ДиКЦ «Костино» был организован пункт приема гуманитарной помощи для людей, пострадавших от наводнения.

«Королевцы, глубоко сопереживая иркутской трагедии, сразу откликнулись на призыв о сборе гуманитарной помощи и стали приносить на пункт приема одежду, обувь, средства личной гигиены, хозяйственные моющие средства, постельные принадлежности, полотенца, спальные мешки и туристические коврики, школьные принадлежности для детей. Всего за время работы пункта приема было принято и упаковано 123 коробки, общим весом 1 158 тысяч килограмм», – говорится в сообщении.

Коробки с гуманитарной помощью собраны и находятся в стадии отгрузки, которые будут доставлены пострадавшим жителям Иркутска авиационным сообщением при содействии МЧС.