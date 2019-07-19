РИАМО - 19 июл. В столичном районе Ново-Переделкино на улице Скульптора Мухиной произошел провал грунта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы префектуры Западного административного округа Москвы.

«В данный момент принимаются меры. Территория на улице Скульптура Мухина, дом 11, где произошел провал грунта, огорожена, пострадавших нет. Службы МЧС на месте, МОЭК заказал тяжелую технику и приступил к разборке грунта», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данная ситуация штатная и находится под контролем, никаких визуальных изменений нет.