РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске проходят конкурсные процедуры на строительство пристройки на 300 мест к школе №13 в микрорайоне Кутузово, строительство планируют начать в августе текущего года, сообщил председатель комитета по строительству городского округа Подольск Сергей Цаплинский.

Вечером 18 июля прошла встреча жителей микрорайона Кутузово, представителей администрации и компании-застройщика по поводу строительства новой школы на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре. Ответственные лица рассказали жителям о сроках возведения школы и ответили на вопросы. Также поговорили и о строительстве пристройки на 300 мест к школе №13 на улице Бородинская, 20.

«Сейчас проходят конкурсные процедуры на строительство пристройки на 300 мест к школе №13. В конце июля определят победителя – генерального подрядчика, который в августе должен выйти на строительные работы. Они будут сложнее (чем при строительстве новой школы на 1,1 тысячи мест на Бородинском бульваре, 9 – ред.), потому что необходимо будет совместить учебный процесс и строительные работы. В августе пристройку начнут строить. Завершить работы планируют в 2020 году», – сказал Цаплинский.

По его словам, представители комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга совместно с комитетом по образованию и директором школы №13 тщательно готовятся к совмещению строительства и учебного процесса.

Суммарная проектная вместимость существующего здания и проектируемой пристройки начальных классов будет составлять 900 учащихся мест (проектная вместимость нового корпуса – 300 учащихся). На земельном участке площадью более 2,4 гектара расположатся здание школы, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для разных возрастных групп учащихся и площадка для общешкольных мероприятий.

Возведение пристройки предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».