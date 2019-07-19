РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В конце июля – начале августа в микрорайоне Кутузово Подольска начнется строительство новой школы на Бородинском бульваре, подрядчик укладывается в сроки, которые обещали власти горокруга жителям, сообщил председатель комитета по строительству городского округа Подольск Сергей Цаплинский.

Вечером 18 июля прошла встреча жителей микрорайона Кутузово, представителей администрации и компании-застройщика по поводу строительства новой школы. Ответственные лица рассказали жителям о сроках возведения школы и ответили на вопросы.

«Глава города Подольска поручил мне довести до сведения жителей, что те обещания, которые были сделаны, выполняются. Мы говорили в начале 2019 года, что в июле выберем подрядчика, а в конце июля-начале августа начнется строительство школы, так и происходит. Жители задавали бытовые вопросы – где будет въезд, тропинки, будет ли проводиться работа в ночное время и доставит ли это беспокойство жителям. В итоге мы отработаем поступившие замечания и дополнительно дадим ответы на вопросы», – сказал Цаплинский.

По словам руководителя проекта ООО «Стройарсенал» Юрия Петрушенко, генеральный подрядчик заключил муниципальный контракт 5 июля 2019 года. Компания ранее строила социальные объекты на территории Московской области в Балашихе, Мытищах, Ивантеевке, Серпухове и других муниципалитетах.

«Мы получили всю проектную рабочую документацию и в ближайшее время с помощью геодезических приборов определим границы объекта, выставим забор-ограждение, завезем строительный городок и приступим к строительству в соответствии с документацией, выданной на производство работ. В среднем срок строительства школы с нулевого цикла составляет около 18 месяцев», – сказал Петрушенко.

Он добавил, что если уменьшить сроки, то может пострадать качество, чего нельзя допустить, так как это социальный объект и в нем будут учиться дети.