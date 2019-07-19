РИАМО – 19 июл. В России могут ввести новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам, согласно которому Росавиация по требованию ФСБ должна будет отменять любой международный рейс в случае угрозы безопасности РФ, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Авиакомпании при этом обяжут предоставлять подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты», - говорится в статье.

По новым правилам, от российских авиакомпаний будут требовать не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные. Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае угрозы безопасности РФ. Проект постановления правительства об этом проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.

Среди информации, которую обязан сообщать перевозчик — количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств.

Если авиакомпания не будет предоставлять информацию, то при повторном нарушении Росавиация обязана приостановить ее разрешение на международные полеты на месяц. Если перевозчик допускает три нарушения и более, регулятор отзывает разрешение не менее чем на год. Источники в отрасли отметили, что Росавиация будет выдавать авиакомпаниям одно разрешение, то есть его отзыв блокирует все международные рейсы перевозчика.

Согласно предлагаемым изменениям, Росавиация также получит право запрещать конкретные полеты при получении информации об угрозе безопасности РФ от уполномоченного федерального органа исполнительной власти. В документе не уточняется, что подразумевается под угрозой безопасности.

Источники газеты на рынке утверждают, что фактически инициатором новых правил является ФСБ, которая добивалась ужесточения правил последние три года.