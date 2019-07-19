РИАМО – 19 июл. В подмосковном Дзержинском впервые пройдет фестиваль спорта, который состоится 20 июля на городском пляже, сообщается в Instagram-аккаунте спортивной школы «Орбита».

«Первый фестиваль спорта на городском пляже Дзержинского пройдет 20 июля. В его программе соревнования по пяти видам спорта: боксу, стритболу, прыжкам на батуте, вольной борьбе, воркауту, а также веселые старты для детей в веревочном парке «Джунгли», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на пляже под горнолыжной трассой «Фристайл». Победители получат призы. Участвовать могут все желающие.

Заявки на участие можно подать по электронной почте: ssorbita.zayavki@yandex.ru или в соцсети «ВКонтакте». Начало фестиваля в 12:00. Регистрация участников пройдет с 9:00 до 11:00.

Организаторами соревнований являются спортивная школа «Орбита», клуб бокса «Угреша», экстрим парк «Фристайл» и партия ЛДПР.

Как провести лето в Подмосковье>>