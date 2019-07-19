РИАМО - 19 июл. На западе и юго-западе Москвы сняли большинство ограничений дорожного движения, введенных из-за закрытия участка Сокольнической линии метрополитена, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Сняты практически все полные перекрытия на западе и юго-западе Москвы! Продолжаем восстанавливать прежнюю схему движения: убирать временные знаки, перенастраивать светофоры и так далее. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» был закрыт с 13 июля. Для пассажиров были недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Изначально планировалось, что участок линии будет закрыт по 20 июля, а обычном режиме поезда начнут курсировать 21 июля с открытием метро. Однако все работы по проходке тоннеля БКЛ под станцией «Проспект Вернадского» закончили раньше срока, и станции открыли в пятницу в 5:30 утра.