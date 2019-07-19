РИАМО - 19 июл. МЦК сократит интервал движения между «Ласточками» в связи с концертом в «Лужниках» в ночь на 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы «Московской железной дороги».

«Пятиминутный интервал в предстоящее воскресенье будет с 12:30 до 18:30 и с 21:00 до 01:00. В остальное время ожидание поезда составит до 10 минут», — говорится в сообщении.

Сократить интервал решили для удобства пассажиров в связи с большим количеством посетителей концерта.

21 июля в «Лужниках» пройдет концерт рок-группы Muse. До спорткомплекса удобнее добираться от станций метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и станции МЦК «Лужники». Метрополитен рекомендовал покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия.