РИАМО – 19 июл. В Госдуме планируют принять поправки в Воздушный кодекс, которые ужесточат ответственность авиакомпаний за задержку рейсов и багажа, пишет в пятницу газета «Известия».

«Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. Это предусмотрено поправками ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами», — говорится в статье.

Штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания. Это предусмотрено поправками ко второму чтению в законопроект. Первые изменения, предусматривающие повышение до 100 рублей, были приняты в первом чтении в декабре прошлого года, однако в итоге размер неустойки решили увеличить еще раз.

«Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут свои вещи. Такая мера будет стимулировать авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно», — считает один из авторов поправок, член комитета по транспорту Максим Сураев.

Также статью 120 Воздушного кодекса об ответственности авиакомпаний за просрочку доставки пассажира, багажа или груза предлагают дополнить фразой «Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».

При этом Минтранс раскритиковал новые поправки. Ведомство считает, что их реализация создаст необоснованную социальную дифференциацию пассажиров при определении и выплате штрафов за просрочку доставки и может привести к повышению стоимости перевозки для конечного потребителя.

Сотрудник пресс-службы «Уральских авиалиний» отметил, что привязывать компенсационные выплаты к стоимости перелета в компании считают некорректным. Билеты на один и то же рейс отличаются по цене, например, в зависимости от класса обслуживания. Значит, при равных условиях задержки рейса компенсация будет разная. Он также подчеркнул, что за выдачу багажа отвечает аэропорт, а не авиакомпания.

Эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Крамаренко сообщил, что договор перевозки заключается именно с авиакомпанией, поэтому ответственность за доставку пассажира и багажа (и его перелет и выдачу в аэропорту) несет перевозчик.

По мнению парламентариев, ужесточение позволит избежать ситуаций, подобных случившейся в «Шереметьеве», когда пассажиры часами ждали свой багаж. Сбои начались после того, как функции приема и выдачи полностью перешли от «Аэрофлота» к «Шереметьево хэндлинг» –– дочерней структуре аэропорта. Проблемы возникли из-за технических сложностей и нехватки грузчиков.

Получить компенсацию от авиакомпании непросто, даже несмотря на небольшой штраф. Перевозчики очень неохотно удовлетворяют требования пассажиров о выплате компенсаций, неважно –– за задержку рейса или потерю багажа, отметил партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

Крамаренко уверен, что проблемы со взысканием убытков с авиакомпаний лежат за пределами норм Воздушного кодекса.

«Это можно сделать в рамках Гражданского кодекса, но доказать реальную стоимость потерянного времени и моральных издержек очень сложно. Это проблема всего гражданского судопроизводства. В частности, суды не считают издержками потерянную зарплату, если вы не попали вовремя на работу (из-за опоздания рейса)», — считает эксперт.

Для того, чтобы эти нормы начали действовать, нужно разработать отдельный законодательный акт, как это сделано в Европе, одних поправок в Воздушный кодекс будет недостаточно, отметил он.