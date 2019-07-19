РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В горокруге Лыткарино 27 июля пройдут соревнования по вейкбордингу, посвященные памяти погибшей сноубордистки и вейкбордистки из Люберец Дарьи Гумен, сообщается в Instagram-аккаунте вейкпарка «Wake4you».

Двадцать пятого апреля 2018 года в одной из квартир в городском округе Люберцы было обнаружено тело 15-летней школьницы Дарьи Гумен. По предварительным данным, после уроков она пошла в гости к своей подруге. Там девочке стало плохо, и ей вызвали скорую помощь, но Дарья скончалась. Следственный комитет проводит проверку, о ее итогах не сообщалось. Гумен была победительницей и участницей многих соревнований по вейкбордингу. Дашу похоронили в Жуковском.

«Мы приглашаем вас принять участие в ежегодных соревнованиях памяти нашей юной чемпионки Дарьи Гумен. Они пройдут 27 июля», – говорится в сообщении.

Призовой фонд составит 150 тысяч рублей. Участвовать можно в категориях Masters Man, Open Man, Open Ladies.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.