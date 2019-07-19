РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В Королеве проверят транспорт при перевозке опасных грузов с 15 по 21 июля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Опасный груз», сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений установленного законодательства при осуществлении перевозок опасных грузов автомобильным транспортом с 15 по 21 июля на территории городского округа Королев проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», – сказала Фадеева.

В рамках мероприятия инспекторы проверят транспортные средства, задействованные в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.

Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.