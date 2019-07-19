РИАМО – 19 июл. Согласно исследованию Росстата, свыше 11 тысяч человек в России на сегодняшний день зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц, пишет РБК.

«Более 1 миллиона рублей в месяц зарабатывают 11287 граждан России. Это самая малочисленная категория работников, ее доля в общей численности составляет менее 0,1%», – отмечается в материале.

По данным ведомства, число работников с подобным уровнем зарплаты за два года выросло на 38%. В 2017 году Росстат сообщал только о 6988 тех, кто зарабатывает ежемесячно свыше 1 миллиона рублей.

Самые высокие ставки – у работников сферы культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов. В среднем они получают порядка 5,8 миллиона рублей каждый месяц.

На втором месте – сфера прочих услуг, где зарплата превысила 3,7 миллиона рублей. За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами 2,7 миллиона рублей.

Больше всего работников с зарплатой свыше 1 миллиона рублей обнаружилось в сфере торговли и ремонта транспорта – 1960 человек, или 0,1% всех сотрудников отрасли. На втором месте – научная и техническая деятельность – 1908 человек, или 0,2% всех сотрудников сферы. Далее идут финансовая и страховая сфера – 1623 человека (0,2%).

Для сравнения – сегодня более 775 тысяч россиян получают зарплату до 11,2 тысячи рублей в месяц, а 2,6 миллиона человек – от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей.