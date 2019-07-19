РИАМО - 19 июл. Двое человек были доставлены в больницу подмосковных Химок после инцидента с самолетом в аэропорту «Шереметьево», одного человека госпитализировали, второго после оказания медпомощи отпустили, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в аэропорту «Шереметьево» пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Шестерым медицинская помощь оказана на месте, двое были доставлены в ГАУЗ МО «Химкинская областная больница». Один человек госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи отпущен», – говорится в сообщении.

В пятницу в 00:55 в международном аэропорту «Шереметьево» борт авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Москва – Ереван, прервал взлет на этапе разбега из-за задымления в кабине пилотов. На борту самолета находились 173 пассажира, они были эвакуированы по надувным трапам. При осмотре воздушного судна открытого огня не обнаружили.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, при эвакуации восемь человек пострадали, двое из них были госпитализированы в больницу в Химках.

Видео осмотра самолета, не вылетевшего из «Шереметьево» из‑за сигнала о задымлении>>