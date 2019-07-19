РИАМО - 19 июл. В единый день голосования Избирательная комиссия Московской области привлечет к работе на подмосковных выборах более 40 штатных системных администраторов, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Одна из задач системного администратора как сотрудника Мособлизбиркома - ведение регистра избирателей. Таких сотрудников 8 сентября будет задействовано 44 человека. Практически ежедневно мы проверяем новых и выбывших по тем или иным причинам избирателей на конкретном участке», - сказал Березкин.

Он отметил, что каждые полгода количество избирателей в Московской области увеличивается в среднем на 1% от общего числа жителей.

«По уточненным данным на 1 июля, которые будут переданы в ЦИК России, в Подмосковье насчитывается 5 741 561 избиратель», - заключил глава Мособлизбиркома.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.

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