РИАМО - 19 июл. В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, на участке Филевской линии столичного метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» остановят движение поездов в связи с реконструкцией наземного участка линии, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», – говорится в сообщении.

Станция «Киевская» Филевской линии будет открыта – пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

На время закрытия участка метро станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы. Автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи.

На закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут. В обычном режиме линия возобновит работу в 05:30 в понедельник, 22 июля.

Закрытие станций производится в рамках реконструкции наземного участка Филевской линии. Пока строители продолжают электромонтажные работы, работники метрополитена заменят более 260 шпал, в том числе и на путях электродепо «Фили». На участке длиной почти 2 километра проведут выправку пути в плане и профиле.

Также специалисты проведут важные работы по обслуживанию контактного рельса: необходимо перебрать узлы подвески контактного рельса и заменить в них некоторые детали на новые. В работах на путевой инфраструктуре будут задействованы свыше 500 человек.