РИАМО - 19 июл. Следователи начали проверку после задымления на борту самолета в «Шереметьеве», следовавшего рейсом Москва – Ереван, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

В пятницу примерно 01:04 в международном аэропорту «Шереметьево» борт авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Москва – Ереван, прервал взлет на этапе разбега. При рулежке на взлетно-посадочно полосе произошло задымление кабины передней части самолета. На борту находились 173 пассажира и 12 членов экипажа.

«Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров, в связи с чем были надуты спасательные трапы. По факту задымления на борту воздушного судна организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту «Шереметьево», в ходе которой будет дана оценка этому авиационному событию.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, при эвакуации пассажиров самолета восемь человек пострадали, из них двое госпитализированы в больницу города Химки.

Видео осмотра самолета, не вылетевшего из «Шереметьево» из‑за сигнала о задымлении>>