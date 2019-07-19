РИАМО - 19 июл. Тестирование мобильного приложения для членов территориальных избирательных комиссий успешно завершилось в Подмосковье, приложение помогает членам ТИКов качественно сформировать реестр выездного голосования, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Мобильное приложение успешно прошло тестирование, и мы будем его развивать дальше. Так, в Одинцовском городском округе всю работу члены комиссии вели через мобильное приложение (21 апреля в Одинцовском округе прошли выборы в совет депутатов – ред.). Благодаря этому реестр выездного голосования был сформирован качественно. И самое главное, что в день голосования практически не было никаких нареканий на организацию выездного голосования», - сказал Березкин.

Он отметил, что приложение рекомендуется использовать на выборах в крупных муниципальных образованиях.

«Члены таких комиссий получают индивидуальную ссылку для скачивания приложения через наших системных администраторов», - заключил председатель Мособлизбиркома.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата. К единому дню голосования в Московской области проведут обучение более 6 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

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