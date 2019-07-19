РИАМО - 19 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны 10 рейсов. В «Домодедове» задержали 12 рейсов, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.