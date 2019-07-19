РИАМО - 19 июл. Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Жилкредит», сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 19 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Жилищно-кредитный коммерческий банк «Жилкредит» (ООО «КБ «Жилкредит», рег. №1736, город Москва)», – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением банком федеральных законов, а также нормативных актов ЦБ, что несет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

В течение последних 12 месяцев Центробанк неоднократно применял в отношении «Жилкредита» меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц. В банке назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. «Жилкредит» занимает 420-е место в банковской системе России по размеру активов.