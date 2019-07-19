РИАМО - 19 июл. В Подмосковье необходимо создавать цифровые избирательные участки, поскольку здесь проживает множество выходцев из других субъектов РФ, которые имеют право участвовать в выборах своего региона, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В этом году в единый день голосования в Москве впервые будут работать так называемые цифровые избирательные участки, всего их организуют 30. Здесь избиратели из 20 субъектов РФ смогут отдать свой голос на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на выборах губернаторов.

«Цифровые избирательные участки позволяют гражданину проголосовать на «своих» выборах, находясь в другом регионе. Если это выборы в Санкт-Петербурге, то человек может на цифровом участке в Москве получить бюллетень питерского образца и проголосовать. Мы просили ЦИК России сделать цифровыми 50% наших УИКов, потому что в Подмосковье проживает огромное количество людей из других регионов. Мы большой транзитный регион, нам просто необходимы цифровые участки», - сказал Березкин.

По его словам, эксперимент с дистанционным голосованием, то есть через интернет, пока вызывает вопросы, в том числе и у наблюдателей.

«И мы не понимаем, как все будет организовано. Надо посмотреть, как Москва его проведет, и уже потом принимать решение. Думаю, что это решение останется за законодателями, а не за нами», - подчеркнул Березкин.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. В Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, при этом в столице проведут эксперимент по электронному голосованию в трех избирательных округах.

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