РИАМО - 19 июл. На предстоящих выборах члены участковых избирательных комиссий в Подмосковье смогут пользоваться электронными блокнотами, которые позволят избежать совершения ряда ошибок, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Для участковых избирательных комиссий подготовлен электронный рабочий блокнот. Он сделан для персональных компьютеров так, чтобы исключить возможность члена комиссии совершить ошибку. Например, у нас есть порядок организации голосования вне помещения, в котором предусмотрено, что при начале работы председатель комиссии должен объявить, кто из членов комиссии по какому маршруту пойдет. Пока в новом блокноте не сделаешь это действие, ко второму действию программа просто не допустит», - сказал Березкин.

Помимо электронного блокнота, к выборам была разработана специальная программа для кандидатов и политических партий.

«Там есть возможность видеть полные пакеты документов, проверять, правильно ли все заполнено, открывать спецсчета. Это очень сильно упрощает работу с партиями и кандидатами. Программа размещена на нашем сайте, ее можно скачать и установить на рабочий компьютер», - заключил Березкин.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.

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