РИАМО - 19 июл. Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации столичного НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РИАМО в пятницу представитель медучреждения.

«В хирургической реанимации, состояние тяжелое. Температура 36,8 градуса», - сказал собеседник агентства.

По информации некоторых СМИ, Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены. Инцидент произошел 18 июля во время спектакля в театре «Русская песня».

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. Звание народной артистки СССР получила в 1991 году. Зрителям запомнилась ролями в фильмах «Морозко», «В огне брода нет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Ширли-мырли».