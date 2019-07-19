РИАМО - 19 июл. Явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье 8 сентября может составить 25%, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Явка на муниципальных выборах традиционно невысокая. И понятно, почему. В каждом муниципалитете, конечно, будет своя явка, но я думаю, что она составит около 20-25%. И это неплохие показатели для такого региона, как наш», - сказал Березкин.

По его словам, для проведения выборов в Подмосковье планируется привлечь несколько тысяч наблюдателей.

«Наблюдателей может назначать Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Московской области, кандидаты и политические объединения», - заключил Березкин.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата. К единому дню голосования в Московской области проведут обучение более 6 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

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