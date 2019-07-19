РИАМО - 19 июл. Повреждение фасадного газопровода дома на Мантулинской улице в Пресненском районе столицы упавшим деревом оперативно устранили, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосгаза».

Ранее СМИ сообщили, что у дома на Мантулинской улице в центре Москвы упало дерево, которое повредило четыре автомобиля и газовую трубу.

«В 20:15 в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» поступила заявка от службы 112 о повреждении фасадного газопровода низкого давления упавшим деревом по адресу: Мантулинская улица, 18. В 20:41 бригада АО «Мосгаза» прибыла на место, в 20:50 повреждение было оперативно устранено», – сказал собеседник агентства.

Утечек газа нет, потребители от газоснабжения не отключались, заключил он.