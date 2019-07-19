РИАМО - 19 июл. Столичные следователи организовали проведение проверки по факту изнасилования женщины группой мужчин в Москве, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 18 июля местные жители многоэтажного дома сообщили в полицию о криках женщины в одной из квартир.

«Предварительно установлено, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пресекли совершающиеся насильственные действия в отношении жительницы столицы. Находящиеся в квартире мужчины оказали полицейским сопротивление», – сказал собеседник агентства.

Следственные органы в настоящий момент организовали доследственную проверку.

«Лица, находящиеся в квартире, будут доставлены для проведения необходимых следственных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключила Иванова.

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