РИАМО - 19 июл. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в столичном аэропорту «Шереметьево», где самолет прервал взлет из-за задымления кабины пилотов, сообщается на сайте прокуратуры.

В пятницу в 00:55 в международном аэропорту «Шереметьево» борт авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Москва – Ереван, прервал взлет на этапе разбега.

«Установлено, что экипаж сообщил о задымлении кабины, в связи с чем принято решение об экстренном торможении. На борту самолета находилось 173 пассажира и шесть членов экипажа, эвакуация произведена по надувным трапам. При осмотре воздушного судна открытого огня не обнаружено», – говорится в сообщении.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту «Шереметьево», в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию, отмечается в материале.

В «Шереметьево» выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, при эвакуации пассажиров самолета восемь человек пострадали, из них двое госпитализированы в больницу города Химки.

Видео осмотра самолета, не вылетевшего из «Шереметьево» из‑за сигнала о задымлении>>