РИАМО - 19 июл. К единому дню голосования в Подмосковье проведут обучение более 6 тысяч членов территориальных и участковых избирательных комиссий, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В настоящее время все наши усилия направлены на обучение председателей, членов территориальных и участковых избирательных комиссий в 31 муниципальном образовании, где в сентябре этого года пройдут выборы. В общей сложности это порядка 6 тысяч человек. Обучение проводится с использованием технологий видеоконференцсвязи и помощи Московского областного учебного центра», - сказал Березкин.

Кроме того, Избирательная комиссия Московской области проводит выездные обучающие мероприятия на территории региона.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.

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