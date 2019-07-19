РИАМО - 19 июл. В подмосковном городском округе Солнечногорск при проведении земляных работ в СНТ «Ветеран» нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

«В 18:20 18 июля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении при проведении земляных работ минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Хоругвино, СНТ «Ветеран», - говорится в сообщении.

Угрозы для жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений составляет 500 метров.

«Выставлена охрана силами УМВД России по городскому округу Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 22 июля», - добавляется на сайте.