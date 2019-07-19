РИАМО - 19 июл. На предстоящих в сентябре выборах в Подмосковье на избирательных участках не будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) старого образца, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Совместно с ЦИКом России мы приняли решение не использовать на этих выборах КОИБы 2010 года, то есть старого образца. Их отправим на доработку. КОИБов-2017, которые приобретались за счет региона - 1,1 тысячи штук. При этом 55 из них будут находиться в резерве», - сказал Березкин.

Он подчеркнул, что Московская область единственный субъект РФ, за исключением Москвы, который покупает КОИБы самостоятельно.

«Скорее всего, при подготовке к выборам в Госдуму и к следующим выборам губернатора мы закупим партию КОИБов новой версии, которая сейчас разрабатывается», - добавил председатель Мособлизбиркома.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов городских округов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.

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