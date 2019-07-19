РИАМО - 19 июл. Жители столицы подали более 2 тысяч заявок для высадки на территории города именных саженцев в рамках проекта «Наше дерево», прием заявок завершится 31 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный проект «Наше дерево» запустили 15 апреля текущего года.

«Москвичам, у которых 1 января 2019 года и позже этой даты родился ребенок, можно посадить в парке семейное дерево. Подать заявку разрешено в течение трех лет с момента появления малыша на свет», – отмечается в сообщении.

Горожане могут выбрать саженцы возрастом от 10 до 15 лет. Среди деревьев, доступных для посадки – рябина, клен, липа, сосна, дуб, яблоня, ель, ива и груша. Деревья будут высаживать осенью.

Высаживать именные деревья по заявкам, которые поступят с 1 августа, начнут в следующем году.