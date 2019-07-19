РИАМО - 19 июл. Столичная служба неотложной ветеринарной помощи совершила около 1,6 тысячи выездов с начала 2019 года, врачи лечили не только собак и кошек, но и необычных питомцев москвичей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С начала года на выездах врачи оказывали помощь не только кошкам, собакам, морским свинкам, хомячкам и попугаям, но и рыси, кустарниковой белке дегу и сурикатам», – говорится в сообщении.

В распоряжении ветслужбы находятся 10 оборудованных машин, в которых можно провести лабораторные и диагностические исследования, а также сделать необходимые инъекции, обработать раны и даже провести несложные хирургические операции.

Среди наиболее популярных процедур, которые оказывают столичным питомцам – вакцинация, взятие анализов, хирургические операции и капельные введения препаратов.

На сайте добавляется, что в Москве выросло количество выездов для проведения чипирования животных. За первые шесть месяцев этого года данную процедуру бригады неотложной ветеринарной помощи выполнили 30 раз.