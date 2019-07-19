РИАМО - 19 июл. Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена ввели в график после утреннего сбоя, произошедшего на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Утром в пятницу на БКЛ прервалось движение поездов от «Хорошевской» до «Савеловской». В обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее движение было восстановлено, его начали вводить в график.

«Движение на Большой кольцевой линии (11) введено в график», – говорится в сообщении.