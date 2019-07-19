РИАМО - 19 июл. Краснокнижный розовый пеликан появился на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это уникальный случай пополнения у пар этого вида птиц, произошедшего летом. Обычно в неволе самки выводят потомство поздней осенью, до наступления холодов», – отмечается в сообщении.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, розовые пеликаны содержатся в Московском зоопарке с 1988 года, но первый птенец появился лишь в 2013 году.

«С тех пор пеликаны дают потомство почти ежегодно. Однако только в этом году птенец вылупился в гнезде, сооруженном на пруду. До этого пеликаны в Московском зоопарке размножались ближе к зиме во внутреннем помещении», – добавила она.

Увидеть семью розовых пеликанов и новорожденного птенца можно на новой территории зоопарка рядом с Турьей горкой на пруду.