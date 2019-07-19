РИАМО - 19 июл. Новый маршрут «Памятные места Владимира Маяковского» появился на портале «Узнай Москву», всем желающим предлагают посетить знаковые места в столице, связанные с именем и творчеством знаменитого поэта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Продолжительность новой тематической экскурсии по городу – примерно два часа. Она охватывает семь локаций, связанных с творчеством и разными периодами жизни любимого поэта. Общая протяженность маршрута составляет 10 километров», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Пользователям предлагают посетить знаковые места, связанные с Маяковским – Дом Моссельпрома в Калашном переулке, Петровский пассаж на Петровке, Дом Романова на Тверском бульваре.

«Узнай Москву» – это совместный проект столичных департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры, информационных технологий.

Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 609 памятников, 304 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 83 тематических прогулочных маршрутах.