РИАМО - 19 июл. На Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановили движение поездов на участке от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Утром в пятницу на БКЛ прервалось движение поездов от «Хорошевской» до «Савеловской». В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график», – говорится в сообщении.