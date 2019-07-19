РИАМО - 19 июл. В столичном аэропорту «Шереметьево» из-за сигнала о задымлении в салоне прервали взлет самолета, который должен был отправиться в Ереван, при эвакуации пассажиров по надувным трапам пострадали восемь человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение об инциденте в аэропорту «Шереметьево» поступило спасателям в 01:03 в пятницу.

«При рулежке воздушного судна (рейс №477 Москва – Ереван) на взлетную полосу поступил сигнал о задымлении в кабине пилота. Воздушное судно прекратило движение, пассажиры эвакуированы по надувным трапам, доставлены в здание аэропорта», - говорится в сообщении.

В 01:40 сотрудники МЧС установили, что возгорания в самолете нет, информация о задымлении не подтвердилась.

«При эвакуации восемь человек (взрослые) получили ссадины, ушибы, из них два человека госпитализированы в ЦГБ города Химки. В 05:19 пассажиры убыли к месту назначения (город Ереван) дополнительным рейсом», - добавляется в материале.

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